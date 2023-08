Matheus Lima exalta resultado do Ferroviário em jogo da ida e evita falar em favoritismo

O Ferroviário faz, neste sábado (5), no Estádio Presidente Vargas, o jogo de volta da segunda fase da Série D. Contra o Princesa dos Solimões, o Tubarrão da Barra lutará para avançar na competição. No jogo da ida, o principal destaque do empate em 1 a 1 do Time Coral foi o meia Matheus Lima. O jogador falou, em entrevista coletiva, sobre o jogo de volta e uma possível disputa de pênaltis.

O gol além de evitar a derrota e quebra de invencibilidade do time cearense, deu mais chances ao Ferroviário de seguir vivo na competição. Matheus não minimizou a importância do feito, mas deixou claro que não tem nada ganho.

A gente sabe da nossa responsabilidade, foi um gol importante, que nos trouxe o empate. Agora nos nossos domínios a gente tem que fazer nosso papel, conseguir a vitória.

POSSIBILIDADE DE PÊNALTIS

Caso a partida termine empatada, as equipes vão para as disputas de pênaltis. O meia fala que o time está ‘bem preparado para essa decisão’ e comenta que a equipe vem treinando de forma rotineira a bola parada, caso precise. Douglas Dias, o experiente goleiro e destaque da equipe coral, foi exaltado por Matheus.