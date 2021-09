Matheus Jussa comenta nova função na equipe do Fortaleza e relata importância de vencer Atlético-MG

O volante Matheus Jussa concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (9) e comentou sobre o momento vivido pelo Fortaleza Esporte Clube na Série A do Campeonato Brasileiro e relatou que o grupo tricolor precisa voltar a arrematar mais de fora da área.

Matheus Jussa Volante do Fortaleza "Não faltam oportunidades, a gente cria bastante. Não é falta de confiança. Os resultados fazem parte do campeonato, mas precisamos ter vontade de arriscar, de tentar o gol, de fora da área. Mas a gente tenta, não é falta de confiança".

Assista à coletiva na íntegra

A equipe de Juan Pablo Vojvoda volta aos gramados neste domingo (12), às 16h, contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da competição nacional. Para o volante leonino, voltar a triunfar na competição será importante para a sequência do grupo.

"A gente vem numa sequência de resultados não tão bons, então voltar a vencer dentro de casa, antes de uma Copa do Brasil, voltar a vencer em si já vai ser bom para o grupo, automaticamente as coisas vão voltar a acontecer. É um jogo muito importante e vamos com tudo para tentar esses três pontos."

Matheus Jussa destacou ainda o novo posicionamento dentro da equipe tricolor. De acordo com o atleta, existe diferença entre atuar no meio-campo e na defesa, mas o foco é manter-se no time titular.

Matheus Jussa Volante do Fortaleza “Muda, mas me sinto confortável também, quero estar sempre jogando, ajudando a equipe, então, para mim, jogando de volante ou zagueiro, sempre vou dar o meu melhor. Claro que tem diferença, o zagueiro é mais posicionado, você tem que estar mais atento aos atacantes do que de volante, você cria mais de volante. A preferência sempre vai ser volante, mas no que precisar, estou à disposição para ajudar."