Matheus Felipe e Raí Ramos são apresentados e miram título; 'nosso primeiro objetivo'

O zagueiro Matheus Felipe e o lateral-direito Raí Ramos foram apresentados oficialmente na tarde desta segunda-feira (15) em Carlos de Alencar Pinto, sede do Ceará. Os atletas, que estavam jogando no Athletico-PR e no São Paulo, respectivamente, foram bem diretos nós seus objetivos com a camisa Alvinegra.

“Todo o clube está bastante preparado para participar dessas competições [do primeiro semestre]. Sabemos bastante da importância de ganhar esse campeonato [estadual], até porque tudo começa nele, e todos sabemos que se a gente conseguir ser campeão do estadual vamos ganhar bastante confiança pro restante das competições”, disse Matheus.

“O primeiro objetivo nosso é ser campeão cearense, sem dúvidas. E todos os campeonatos que a gente entrar vamos buscar o título”, afirmou Raí.

Disputa sadia

Além dos objetivos para esse ano, os defensores foram questionados sobre os baixos números, em números de atuações, durante o último ano e como acreditam que será a disputa por posições nessa nova temporada.

“Não vejo que deu errado [a passagem pelo São Paulo]. Talvez eu não joguei o número de jogos que gostaria de ter jogado. A gente sempre respeita nossos companheiros e a concorrência no São Paulo é muito grande. Quando chego lá sou o sexto lateral direito, com o total de laterais que tinha lá”, contou Raí. “Ele [Rafinha] agregou muito pra mim. Sempre conversando comigo, me dando conselhos, e no dia a dia a gente vai vendo, observando”, disse ele sobre sua passagem em seu ex-clube.

“Espero que eu possa ser esse cara que assuma a lateral direita e preencha esse espaço que nas últimas temporadas não foi tão preenchido”, afirmou Raí.

“No ano passado não foi uma temporada muito boa, mas serviu de bastante experiência pra minha pessoa. Até porque eu sei bastante do meu potencial”, afirmou Matheus Felipe. “Vamos disputar a nossa posição com aquele ambiente sadio. Eu acredito que aquele jogador que estiver em campo vai representar bem a equipe do Ceará”, afirmou o zagueiro.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.