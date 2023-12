Matheus Costa vê evolução do Ferroviário e busca definir time titular para estreia no Nordestão

O Ferroviário segue focado no primeiro desafio da temporada: a pré-Copa do Nordeste, que começa no dia 7 de janeiro. O Tubarão da Barra venceu o Terra e Mar por 7 a 0 em jogo-treino no sábado. O técnico Matheus Costa falou sobre a preparação do time para o torneio regional.

"Temos bons dias ainda para trabalhar, para a gente chegar o mais preparado possível não só em termos coletivos, mas individuais também, para a gente concretizar esse primeiro grande desafio que a gente tem na temporada, que é a classificação para a Copa do Nordeste", disse o treinador.

No duelo contra o Terra e Mar, Matheus Costa utilizou todos os jogadores à disposição. O treinador ressaltou que ainda não tem time titular definido para a estreia da temporada na pré-Copa do Nordeste.

"Estou ficando satisfeito com o que estou vendo. Acredito que estamos numa crescente, é um processo de longo prazo. Mas sempre queremos aprimorar e desenvolver mais. Realizamos jogos-treinos ainda sem definição do time titular. Conforme as semanas vão passando, a gente vai dando uma cara e definindo a equipe que deve estrear no dia 7 de janeiro", concluiu.