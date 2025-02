Matheus Bahia sofre lesão no Ceará e é dúvida para jogo da Copa do Brasil

O lateral-esquerdo Matheus Bahia, jogador do Ceará, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no primeiro tempo da partida contra o Confiança, na última quarta-feira (12), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Matheus está sendo reavaliado pelo departamento médico do Ceará e deve passar por exames para detectar a gravidade da lesão. Dessa forma, ele é dúvida para o confronto contra o Sergipe, na próxima quarta-feira (19), pela Copa do Brasil.

Legenda: Matheus Bahia com a camisa do Ceará Foto: KID JUNIOR / SVM

Após sofrer a lesão no jogo contra o Confiança, Matheus Bahia tentou seguir em campo por mais alguns minutos, mas não aguentou as dores e pediu para ser substituído. Na ocasião, Nicolas foi o escolhido para entrar no time titular.

Caso Bahia seja realmente desfalque contra o Sergipe, Léo Condé teria duas principais alternativas para a posição: Nicolas e Eric Melo. O jogo será disputado na Arena Batistão, em Aracaju (SE), pela primeira fase da Copa do Brasil.