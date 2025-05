Matheus Bahia não treina e é dúvida para partida contra o Atlético Mineiro

O lateral-esquerdo do Ceará Matheus Bahia pode ser desfalque na partida contra o Atlético Mineiro, em partida realizada neste domingo (1°), às 18h30, na Arena Castelão. Segundo apuração do Diário do Nordeste, o jogador não vem treinando nos últimos dias e Nicolas deve ser o titular do Alvinegro no duelo.

O atleta sentiu dores na parte posterior da coxa direita no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, na quinta-feira passada (22), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Sendo assim, foi substituído ainda no intervalo.

Legenda: Matheus Bahia é tido como peça importante do Ceará desde 2024 e já conquistou dois títulos estaduais e o acesso com o Vovô. Foto: Davi Rocha/SVM

O camisa 79 ainda está sendo reavaliado pelo departamento médico do Ceará. Um novo boletim com informações clínicas dos atletas só será divulgado uma hora antes do jogo contra o Atlético-MG.

Apesar do possível desfalque na lateral esquerda, Condé ganha o retorno do atacante Fernandinho. Ele treina com o grupo desde o começo da semana e deve ser relacionado.