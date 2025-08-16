Matheus Bahia desfalca o Ceará contra o RB Bragantino; veja atualização do DM
Lateral-esquerdo foi vetado do jogo por conta de um trauma sofrido no joelho
O lateral-esquerdo Matheus Bahia é o grande desfalque do Ceará para a partida contra o RB Bragantino, neste sábado (16), pela Série A do Brasileirão. O jogador foi vetado do jogo por conta de um trauma sofrido no joelho esquerdo.
Outras ausências são do goleiro Fernando Miguel, em tratamento com a fisioterapia, e dos atacantes Fernandinho, também em tratamento com a fisioterapia, e Pedro Henrique, ainda se recuperando de uma virose.
Diante dos desfalques, o técnico Léo Condé escalou o seguinte time titular: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul.
O banco de reservas conta com novidades para esta partida. Os atacantes Paulo Baya e Rodriguinho, novos contratados do Ceará, foram relacionados e estão à disposição do técnico Léo Condé para o decorrer da partida.