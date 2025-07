Matheus Bahia comemora classificação do Ceará à semi do Nordestão: 'Feliz em retornar e ajudar'

Matheus Bahia converteu o último pênalti na disputa que garantiu o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste. Pedro Raul, Fernando Sobral e Lourenço também converteram. A equipe ficou no empate sem gols diante do Sport no tempo regulamentar. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (9), na Ilha do Retiro. O lateral celebrou a classificação e avaliou a partida. O jogador retornou ao time após sofrer uma lesão.

"É um clássico, né? Sempre bom. Muito difícil, mesmo a equipe do Sport passando por tudo que eles estão passando. É uma equipe muito forte. A gente tentou propor o jogo quando deu, mas é decidido em detalhe", avaliou o jogador.

"Tentamos ao máximo seguir os detalhes ali, não dar brecha para eles, pois sabemos que eles têm qualidade independente do momento que eles enfrentam. Muito feliz de retornar, de ajudar, converter o último pênalti e vamos seguir, que domingo ainda tem um Clássico também", completou.

O Ceará vai enfrentar o Bahia na semifinal do torneio regional. A data da partida ainda não foi divulgada pela CBF. O Alvinegro volta a campo no domingo, quando enfrenta o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei da Série A de 2025. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília).