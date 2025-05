Matheus Bahia cita estratégia do Ceará diante do Palmeiras e busca para voltar a vencer fora

Lateral do Ceará, Matheus Bahia explicou como está a preparação do Alvinegro para o duelo contra o Palmeiras, pela terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o time paulista venceu por 1 a 0. Fora de casa, o Vovô vai em busca da virada para avançar na competição. O jogador revelou uma das estratégias do time e a importância de voltar a vencer fora de casa.

"Fazer menos faltas bestas, falar pouco com o árbitro. Acredito que quanto mais você fala mais a bola demora a rolar. O primeiro jogo foi assim. O juiz que apitou não deixava de forma nenhuma o jogo rolar. Prejudicou muito a gente. Perdemos muito tempo. Às vezes a gente estava numa pressão no adversário, num momento bom do jogo, e o juiz parando o jogo. É falar menos com o árbitro e fazer menos falta besta pra ele não ter motivo pra parar o jogo", destacou o atleta.

O Ceará não vence fora do estado desde 19 de fevereiro, quando superou o Sergipe na primeira fase da Copa do Brasil. A equipe comandada por Léo Condé segue na busca pelo resultado. Diante do time paulista, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição.

“O time que joga em casa é o time que vai atacar mais. Querendo ou não ele (Palmeiras) vai querer dominar o jogo. Lógico que fora de casa a gente é mais estratégico. Quem sai para jogar fora de casa, não vai atacar e se expor de qualquer jeito. Acredito que é uma dificuldade que temos (vencer fora), mas as coisas vão acontecer de forma natural assim como no Brasileiro. Fruto do nosso trabalho”, completou o atleta.

O Ceará volta a campo nesta quinta-feira (22), a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Diário do Nordeste acompanha o confronto em tempo real.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: