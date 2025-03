Martínez defende Vojvoda e diz que atmosfera da torcida na Arena Castelão é favorável ao Fortaleza

O meio-campista do Fortaleza, Emmanuel Martínez, conversou com a imprensa na tarde desta quarta-feira (12), com foco na partida do próximo sábado (15), o primeiro jogo da final contra o Ceará, em mais um Clássico-Rei. O Tricolor de Aço tem a semana cheia, sem confrontos, o que pode facilitar o grupo em melhorar o desempenho dos atletas e concentrar no duelo.

O Clássico-Rei terá o Fortaleza como mandante do jogo, que acontecerá na Arena Castelão, a partir das 16h30. Jogar no Estádio Presidente Vargas nas semifinais foi bastante criticado na coletiva de Juan Pablo Vojvoda do segundo jogo da Semifinal, o que para o meio-campista, foi compreensível por observar um desempenho melhor do grupo no jogo contra o Ferroviário, na Copa do Nordeste, no último dia 5.

"É difícil, muda, se você ver o jogo contra o Ferroviário no Castelão foi outro jogo porque é nossa casa, nossa atmosfera. Não é porque "eu gosto de jogar la do que aqui". Para nós [atletas] é igual, mas sim, faz diferença.

O camisa 8 do Leão explicou que todo o grupo ouviu o treinador e deu razão ao que foi pontuado por Vojvoda após o jogo.

"Todo mundo escutou Juan[Pablo Vojvoda], pessoalmente eu acho que ele tem razão em ter se expressado dessa maneira. O bom é que ficou um dia, dois dias e pronto. Falo por mim, porque não sei o que aconteceu do Ceará jogar um jogo lá [na Arena Castelão] e nós fizemos os dois lá [no PV], mas quem tem que saber é o clube. Ano que vem terá Cearense de novo, que não seja igual."

As finais do Campeonato Cearense terão transmissão ao vivo dos veículos do Sistema Verdes Mares: TV Verdes Mares, ge.globo, rádio Verdinha 92.5, YouTube do Jogada e tempo real do Diário do Nordeste.