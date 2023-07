Marta leva pancada no treino da Seleção na Austrália, mas não preocupa

A seleção brasileira feminina realizou neste sábado, (8), o terceiro dia de treinamentos no campo visando a estreia na Copa do Mundo. Enquanto o elenco se adapta ao fuso horário da Austrália, a comissão técnica intensificou as atividades neste sábado pela manhã. Marta sofreu uma pancada e colocou uma bolsa de gelo na parte de trás da coxa esquerda ao fim da atividade.



Apesar do susto, a pancada não foi grave e nem preocupa a comissão técnica. Já a atacante Nycole, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito, participou apenas do aquecimento e sequer colocou as chuteiras para treinar com o restante do grupo. Ela se lesionou no amistoso do último domingo, contra o Chile.

O TREINO

Em cerca de 1h30min de trabalhos, a sueca Pia Sundhage iniciou as atividades com um treinamento, antes de orientar trabalhos de ataque contra defesa. O treinamento foi finalizado com um coletivo de 11 contra 11 entre todo o grupo. Na parte da tarde, na Austrália, as atletas ainda fizeram um trabalho na academia.

A seleção brasileira voltará a treinar neste domingo, (9), noite de sábado no Brasil. As comandadas de Pia Sundhage estão hospedadas em Gold Coast, na Austrália.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de julho contra o Panamá, às 8h (de Brasília). As seleções estão no Grupo F, que ainda tem França e Jamaica.