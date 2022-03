Marrocos x Congo pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário, palpites e escalações

Marrocos recebe o Congo em jogo decisivo da fase final das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. A partida será nesta terça-feira (29), às 16h30 horas (de Brasília), no Estádio Mohamed V, em Casablanca.

Em 2018, os Leões do Atlas voltaram a disputar o Mundial após 20 anos. E não querem deixar essa chance escapar também. O time encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com seis vitórias.

O Congo não é favorito, mas pode levar perigo ao adversário. Sob comando do argentino Héctor Cúper, a equipe terminou a fase de grupos como lídero do grupo J, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

ONDE ASSISTIR

O streaming Star + transmite o jogo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marrocos: Bono; Aguerd, Saiss, Mmaee; Masina, Hakimi, Louza, Amrabat, Amallah; En Nesyri, El Kaabi. Técnico: Vahid Halilhodzic .

Congo: Kiassumbua; Amale, Luyindama, Mbemba, Bokadi; Akolo, Kayembe, Bastien, Wissa; Bakambu, Mbokani. Técnico: Héctor Cúper.

FICHA TÉCNICA

Marrocos x Congo

Data e hora: 29/03, às 16h30 (de Brasília)

Local: Mohamed V, em Casablanca.

