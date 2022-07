Marquinhos Santos fala de apoio da torcida em Ceará x Avaí e situação dos reforços; confira

O Ceará enfrenta o Avaí na próxima terça-feira (19), às 21h30, na Arena Castelão, e busca engatar uma sequência positiva na temporada de 2022. Após vitórias contra Fortaleza (Copa do Brasil) e Corinthians (Série A), o time pode somar um novo resultado positivo e subir na tabela o Brasileirão. O técnico Marquinhos Santos destacou a força da torcida alvinegra dentro de casa.

Marquinhos Santos Técnico do Ceará "A primeira vitória saiu (em casa), dá confiança ao elenco e ao trabalho para uma sequência positiva, mas já com uma batalha na terça-feira. Nada vai valer se não buscar a vitória. A vitória contra o Corinthians terá maior valor se a gente vencer na terça. Temos de ter equilíbrio e pés no chão. Precisamos do torcedor. Precisamos lotar o Castelão. É magnífico o que eles fazem e a sinergia que esse estádio e torcida passam para dentro de campo".

Com a abertura da janela de transferência, o Vovô trabalha para regularizar os últimos reforços anunciados: o meia Diego Rigonato e o atacante Jhon Vásquez. Marquinhos Santos comentou sobre a situação física dos atletas e a expectativa de estreia.

Legenda: O meia Diego Rigonato e o atacante Jhon Vásquez são os novos reforços do Ceará Foto: divulgação / Ceará

"Os jogadores estão com tempo qualificado do treino, até mais que o elenco. Eles se encontram com um ritmo de jogo bom. O Rigonato ainda precisa de um tempo porque faz tempo que não joga, mas são dois jogadores que vão agregar muito ao elenco [...] São dois jogadores que chegam para agregar com características importantes e que necessitamos no elenco. Chegam para brigar por posição, mas com paciência. O próprio Vasquez é a primeira vez que ele sai do seu país e requer um período de adaptação até cultural, por mais que haja semelhança, precisa ter um tempo”, afirmou.

Na tabela, o Ceará está na 14ª posição, com 21 pontos. O Avaí tem a mesma pontuação, mas ocupa a 12ª colocação por conta do maior número de vitórias: 6x4.

