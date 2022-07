Marquinhos Santos critica queda de energia e sequência de jogos do Ceará: 'é desumano'

O Ceará venceu o Avaí na 18ª rodada do Brasileirão nesta terça-feira (19), na Arena Castelão. O duelo atrasou por mais de 40 minutos por falta de energia no estádio, algo que prejudicou a preparação dos times. O técnico Marquinhos Santos criticou a situação e a grande sequência de jogos da equipe.

“Hoje nós tínhamos que vencer, independente de jogar bem ou mal, nós tínhamos que vencer. Era um concorrente direto e nós tínhamos que vencer. Sabíamos que a perna pesaria no segundo tempo. Sabíamos que teríamos certa dificuldade em relação ao calendário. É desumano o que tem feito o calendário conosco. Todos nós. Falei que teríamos um primeiro tempo que teríamos que procurar vencer, porque teríamos dificuldade no segundo. O Avaí não vem de sequência de jogos disputando copas como nós”, avaliou o técnico.

Mais de 37 mil torcedores lotaram as arquibancadas do Castelão. Com atraso de quase uma hora após quedas de energia no estádio, o torcedor alvinegro não deixou de apoiar a equipe. Marquinhos Santos lembrou disso e de como a situação prejudicou o time.

“Mentalmente, você se prepara para o jogo, faz toda a estratégia e aquece e aí de repente apaga essa luz e tem uma demora na retomada do jogo. Tudo isso interfere mentamente também. E os nossos atletas são guerreiros. E mais guerreiros são os nossos torcedores, num horário difícil. Muitos, talvez, com dificuldade com retorno para casa em função do que aconteceu aqui. O combustível veio da arquibancada”, disse o treinador.

O Ceará volta a campo contra o Juventude, no domingo (24). O duelo da 19ª rodada do Brasileirão será às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte