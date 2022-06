Marquinhos recebeu dicas de Cuca, ex-Atlético-MG, para traçar vitória do Ceará em La Paz

O técnico Marquinhos Santos conquistou a primeira vitória como treinador do Ceará e superou, além do The Strongest, a altitude de mais de 3 mil metros de La Paz. O treinador ressaltou o empenho dos atletas, criticou a partida disputada na altitude boliviana, mas também revelou que recebeu dicas de um treinador que já fez história no país.

Cuca, ex-técnico do Atlético-MG, foi o primeiro técnico a vencer com equipe brasileira no estádio Hernando Silles, em 2003, e foi procurado por Marquinhos para receber dicas da melhor estratégia para encarar a equipe boliviana.

"Vou relatar uma conversa que tive com o Cuca, que foi o primeiro treinador, acredito ter sido o primeiro clube brasileiro a vencer aqui com ele no comando, em 2003. E eu conversei com ele e ele me deu muitas dicas de como seria e poderia... realmente a forma que ele falou foi o que aconteceu", relatou o treinador do Vozão.

Na sequência ele detalha como executou o plano para surpreender a equipe boliviana. "O primeiro tempo foi estudado. O primeiro tempo que nós tivemos que segurar um pouco. O gol sofrido foi em função do tempo e da velocidade da bola. Mas, nós tivemos personalidade, tranquilidade e serenidade. Começamos a fazer as mexidas no intervalo que se faziam necessárias por desgaste, por desencaixe. E, digo, não se faz milagre no futebol. Só se consegue alcançar sucesso com trabalho".

Pouco tempo de trabalho

O treinador também se defendeu das críticas e ressaltou o curto período de trabalho. "A troca de comando é diferente, tem as suas peculiaridades. Não tive tempo de trabalhar, não tive tempo de dar treino. Foram quatro treinos de 20 minutos. Mas, esses guerreiros aqui são demais, eles conseguiram assimilar, estão tentando e estão fazendo. E, hoje os gols passaram por essa estratégia, a virada passou por essa estratégia. É mérito exclusivo desses atletas que o Ceará tem que estão honrando essa camisa e querem conquistar algo grande para o torcedor do Vozão”.