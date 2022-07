Marquinhos esbraveja contra arbitragem de Daronco e destaca coragem do Ceará diante do Palmeiras

O técnico Marquinhos Santos não poupou críticas á arbitragem de Anderson Daronco na partida entre Ceará e Palmeiras na tarde deste sábado (30), pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o treinador do Vozão, Daronco prejudicou o Alvinegro ao não marcar um pênalti em Mendoza aos 48 minutos do 1º tempo.

"É lamentável quando se tem que levantar sempre a questão da arbitragem. O Daronco, é essa postura que tem se visto aí, prepotente, que acaba chamando pra si responsabildade de um jogo que estava até tranquilo para se conduzir. O pênalti no Mendoza foi ridículo. Se ele marca e a gente faz o gol ali, era 2 a 1 e seria outro cenário para o intervalo do jogo. E com a expulsão no início do 2º tempo, muda toda estrutura que a gente tinha pensado no intervalo", analisou ele.

Legenda: O árbitro Anderson Daronco foi criticado pelo técnico do Ceará ao não marcar pênalti em Mendoza no 1º tempo Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Postura do Ceará

Em seguida, Marquinhos elogiou a postura do Vozão ao perder Richardson, expulso aos 4 do 2º tempo.

"Depois da expulsão do Richardson, conseguimos nos organizar e com imposição, contra-atacar. Com a perda dele, jogamos sem volante, com 3 meias, com coragem e personalidade. O resultado não foi justo pelo que produzimos, o mais justo seria o empate".

Para Marquinhos, até o 1º gol do Palmeiras, o jogo era tático e equilibrado, mas que o Ceará pagou o preço por precisar ir para cima do líder do Campeonato.

"Até o momento do gol do Palmeiras, o jogo estava controlado, um jogo tático, poucas oportunidades. Mas estávamos enfrentando o líder, de melhor elenco, uma forte equipe e pagamos o preço por ter que buscar o resultado contra uma equipe altamente qualificada".

Sul-Americana

O próximo jogo do Vozão será pelas quartas de final da Sul-Americana, diante do São Paulo. Será o jogo de ida, às 19h15 no Morumbi. O treinador do Vozão analisou o duelo e cita aprendizado da eliminação recente na Copa do Brasil.

"Agora é outra competição, que o Ceará tem tido muita competência jogar. Agora é focar no São Paulo, que é uma equipe que vem crescendo muito com o Rogério Ceni, se encaixando. Será um confronto de 180 minutos e tiramos uma lição da eliminação na Copa do Brasil, em que o primeiro jogo foi crucial para a eliminação".

Confira a coletiva completa do técnico do Ceará

