Marlon celebra primeiro gol pelo Ceará e pontua importância do torcedor no estádio: “faz diferença"

Autor do gol da vitória diante do Sport, no último domingo (14), o volante Marlon concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (16). O camisa 25, que disputou 40 partidas na temporada e é um dos atletas que mais atua sob o comando de Tiago Nunes, ressaltou a felicidade de marcar pela primeira vez com a camisa do Ceará Sporting Club. O atleta destacou ainda o momento vivido pelo Alvinegro de Porangabuçu na Série A, que se aproximou do primeiro objetivo na competição: livrar-se do rebaixamento.

“Só eu sei como eu estava feliz, a felicidade que estava dentro do meu peito. Fiquei muito feliz com meu primeiro gol com a camisa do Ceará, em um momento tão gostoso. Deus colocou um cenário tão bonito, lindo, com a volta da torcida e de poder realizar esse sonho de marcar o primeiro gol pelo Ceará. Vencer, hoje, uma partida dentro do Campeonato Brasileiro é difícil. Do 20° ao 1°, são só jogos difíceis. Não tem jogo fácil. Fiquei muito feliz de ter ajudado meus companheiros a atingir esses 42 pontos, bem pertinho do nosso primeiro objetivo. Foi de extrema importância essa vitória.”

Ainda sobre o tento assinalado diante dos pernambucanos, Marlon revelou mensagens o felicitando de amigos próximos e de torcedores.

“O gol ele coroa um trabalho. Eu sempre frisei nas minhas entrevistas, que o mais importante é estar atuando bem e ajudando o Ceará. O gol é consequência disso. O sabor de fazer o gol, a expectativa de estar vivendo aquele momento, é gratificante. Às vezes você vem jogando bem, fazendo um bom trabalho e o torcedor que ver gol, lógico. Eles vão para o estádio para ver uma boa apresentação e gols. Não sou um cara de fazer muitos gols, quando eu faço é extravasante mesmo. Os amigos, os próprios torcedores mandando parabéns. É muito gratificante para gente.”

Dono da 3ª melhor campanha como mandante da Série A, o diferencial do Ceará nas últimas partidas tem sido o apoio do torcedor. Dos 42 pontos conquistados na competição nacional, 33 foram obtidos na Arena Castelão. O volante frisou a importância da presença dos torcedores alvinegros nas partidas “em casa”.

“Faz muita diferença. Nosso primeiro jogo com torcida, contra o Internacional, quando pisamos para aquecer, a motivação é outra. Você jogando a favor do seu torcedor, a torcida apoiando, é muito gratificante. Nosso torcedor está comparecendo, está vibrando e jogando junto conosco. O jogo passado, contra o Sport, foi dificílimo. A torcida jogou junto, acreditou até o final e fomos coroados de sairmos vencedores.”

Confira coletiva na íntegra