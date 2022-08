Mário Jorge Lobo Zagallo completa 91 anos; saiba como está a saúde do ídolo da Seleção Brasileira

Um dos maiores ídolos da Seleção Brasileira e do futebol nacional, Mário Jorge Lobo Zagallo completa 91 anos de idade nesta quarta-feira, dia 9 de agosto de 2022. Multicampeão na carreira, participou de quatro dos cinco títulos do time canarinho na Copa do Mundo, como técnico e atleta.

A data foi celebrada por diversas entidades e times de futebol. O Flamengo, por exemplo, o parabenizou nas redes sociais e destacou: “Ídolo! Parabéns e vida longa, Zagallo! Nós te amamos”.

Na história, Zagallo serviu a Seleção Brasileira por quase 50 anos. Treinador da Seleção no Tricampeonato, em 1970, foi auxiliar de Carlos Alberto Parreira no Tetra, em 1994, além de ter dirigido o Brasil na Copa da França, em 1998, e como coordenador no Mundial da Alemanha, em 2006. Como jogador, foi campeão dos Mundiais de 1958 e 1962.

Saúde de Zagallo

O último boletim médico de Zagallo indicou que o ex-treinador recebeu alta do hospital no último domingo (7) e retornou para casa. O ‘Lobo’ estava internado desde o dia 26 de julho após o diagnóstico de uma infecção respiratória. Nos exames, não teve o diagnóstico positivo de Covid-19.

Ao longo do período, foi até encaminhado para uma unidade semi-intensiva, mas seguiu respirando sem o auxílio de aparelhos. Nas redes sociais, publicou foto e escreveu: “Estou 113% recuperado”.

