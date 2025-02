Marinho sangra após corte na cabeça e é atendido durante Sport x Fortaleza

O atacante Marinho sofreu dura falta durante jogada de contra-ataque no jogo Sport x Fortaleza, na noite desta terça-feira (4), na Ilha do Retiro. O jogador do Tricolor foi parado por Igor Cariús, que foi punido com cartão amarelo. As equipes se enfrentam pela Copa do Nordeste.

No lance, o camisa 11 do Fortaleza sofreu um corte pequeno na parte de trás da cabeça. Como o ferimento estancou rápido, foi feito somente um curativo pequeno. Por isso o atleta seguiu normalmente na partida, utilizando somente uma touca para proteção.

O jogador foi prontamente atendido pelo Dr. Glay Maranhão, ainda no campo. Como não há motivo para preocupação sobre o ferimento, Marinho retomou para o segundo tempo já sem o acessório na cabeça.

Legenda: Marinho sofre dura falta durante jogo contra o Sport. Foto: Reprodução/Premiere