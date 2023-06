Marinho é ovacionado pela torcida do Fortaleza no Castelão; veja vídeos

O atacante Marinho, grande reforço do Fortaleza para a sequência da temporada 2023, foi ovacionado pela torcida leonina antes do jogo diante do Atlético/MG pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O atacante, que foi contratado por cerca de R$ 2 milhões vindo do Flamengo, entrou no gramado do Castelão com a camisa do Fortaleza e saudou a torcida.

Marinho deu voltas no gramado e acenou para os torcedores. Em um dos momentos, ele subiu na escada que dá acesso a arquibancada e abraçou uma garotinha.

Veja Vídeos: