Marinho, do Fortaleza, está na seleção da rodada da Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira, (11), os escolhidos para a seleção da semana na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. Dos 22 jogadores eleitos, metade são do Brasil, com representantes de oito equipes diferentes, todas garantidas nas quartas de final. As equipes foram escaladas no 3-4-3.

Com cinco times garantidos nas quartas de final, o Brasil dominou a seleção da, com atletas de Corinthians, São Paulo, América-MG, Botafogo e Fortaleza Cássio e Fausto Vera foram os corintianos escolhidos após a forte postura defensiva na visita ao Newell's Old Boys (0 a 0). Calleri abriu caminho para a vaga são-paulina contra o San Lorenzo e representa o time do Morumbi após a vitória por 2 a 0teve, que definiu o 1 a 1 com o Libertad, o Botafogo cedeu Felipe Sampaio após 0 a 0 com o Guaraní, e Éder e Mastriani são os nomes do América-MG, que buscou 3 a 3 com o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena e avançaram nos pênaltis.A seleção da Sul-Americana, também no 3-4-3, tem Cássio; Éder, Felipe Sampaio e Benedetti (Estudiantes); Fausto Vera (Corinthians),, Rollheiser (Estudiantes) e Barbona (Defensa Y Justicia); Mastriani, Calleri e Jhohan Julio (LDU).O time da volta das oitavas da Libertadores conta com quatro brasileiros, dos classificados Palmeiras, Internacional e Fluminense. Elogiado por Abel Ferreira pela bela apresentação diante do Atlético-MG no empate sem gols, o volante Zé Rafael é o representante do time paulista na lista.Os outros três foram autores de gols. Samuel Xavier representa o Fluminense após marcar uma pintura na abertura do placar diante do Argentinos Juniors (2 a 0), enquanto o Internacional viu o zagueiro Mercado e o meia Alan Patrick serem escolhidos.A seleção da Libertadores tem Romero (Boca Juniors); Advíncula (Boca Juniors); Mercado e Samuel Xavier; Angulo (Deportivo Pereira), Ortiz (Olimpia), Zé Rafael e Barco (Boca Juniors); Alan Patrick, Martínez (Racing) e Bruera (Olimpia).