Marinho, do Fortaleza, é 2º em participações em gols entre reforços da Série A do meio do ano

Um dos maiores reforços do Fortaleza em 2023, Marinho chegou ao clube em junho de 2023. O jogador tem sido um dos destaques da equipe. Entre os atacantes, ele é o segundo em participações em gols entre os contratados pelos times da Série A na janela de transferências do meio do ano. Superado apenas por Enner Valencia, do Internacional. A informação é do ge.

Marinho participou diretamente de quatro gols. O jogador de 33 anos balançou as redes três vezes e deu uma assistência. Dois dos tentos marcados foram na Sul-Americana, que valeram classificação nas oitavas e nas quartas. O camisa 15 marcou diante do Libertad e do América-MG.

Enner Valencia, reforço do Internacional também contratado no meio do ano, ocupa o primeiro lugar em participações. O jogador equatoriano de 33 anos marcou quatro gols nas oitavas e nas quartas de final da Libertadores. Assim, o jogador ajudou o time a eliminar River Plate e Bolívar, garantindo vaga nas semifinais. O atleta também deu uma assistência.

Lucas Moura fecha o top 3 da lista. O jogador do São Paulo marcou na Sul-Americana mas não conseguiu evivar a eliminação da equipe contra a LDU. Na Copa do Brasil, marcou o segundo da vitória diante do Corinthians por 2 a 0, contra o Flamengo.

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (14), quando recebe o Corinthians para jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão.

LISTA DE REFORÇOS COM MAIS PARTICIPAÇÕES EM GOLS