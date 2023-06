Marinho desembarca em Fortaleza para se apresentar ao Tricolor do Pici

O atacante Marinho, primeiro reforço do Fortaleza para a segunda metade da temporada de 2023, desembarcou na manhã desta quinta-feira, (22), no aeroporto da capital. Por volta das 11h o jogador chegou e agora, foi para a casa de um amigo e mais tarde deve ir para o CT do Leão para se apresentar ao clube.

Marinho chegou! ✈️🦁🇫🇷



No desembarque, o jogador comentou sobre seu objetivo junto com o Leão do Pici.



"Eu vim para jogar futebol, não foi para conhecer praia não"



O vínculo do atacante com o Leão do Pici vai até dezembo de 2025. No Flamengo, o jogador esteve em campo em 60 partidas, somando seis gols e nove assistências. Além de dois títulos (Libertadores e Copa do Brasil de 2022).

Marinho já vai poder treinar juntamente com o restante do elenco, porém, o jogador só vai estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda a partir do dia 3 de julho.

