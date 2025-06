Marinho desabafa após crítica por estar no aniversário da filha: 'cumpri minhas obrigações'

Atacante do Fortaleza, Marinho viralizou mais uma vez nas redes sociais neste fim de semana. Desta vez, por estar vestido do personagem Capitão América e foi criticado na internet por um torcedor do clube. O jogador explicou, em forte desabafo, que estava no aniversário da filha, neste sábado (7), e afirmou não se arrepender do momento.

"Aniversário de criança, não tinha bebida alcoólica, várias crianças. Mas o sábio postou que era curtindo a noite. Amanhã (neste domingo), postarei foto do aniversário no feed porque minha filha e minha família merecem a homenagem. Cagando pra hater", afirmou o jogador numa rede social.

"É aniversário da minha filha, e eu aproveitei e fiz uma surpresa de Capitão América. O cara fala: "O time nessa situação, e o cara se vestindo de Capitão América". É o aniversário da minha filha e ela é a coisa mais importante da minha filha. Me vesti, sim, fiz a alegria da criançada que estava lá, e é isso. Sem mais", completou.

O jogador também publicou um vídeo em que mostra ter participado de treinamento antes da festa da filha, realizada no mesmo dia.

"Hoje, dia 7 (de junho), dia do aniversário da minha filha, que começou às 14h30, horário do treino. Pois é, lá estava eu treinando, justamente no horário de aniversário da minha filha. Eu cumpri as minhas obrigações até porque a gente está em uma situação que não é das melhores, mas uma coisa que eu sempre fiz foi trabalhar. Do momento ruim a gente vai sair", ressaltou o atacante.

O Fortaleza está em 16º na tabela do Brasileiro, é o primeiro na zona de rebaixamento com dez pontos somados. A equipe volta a campo no dia 12 de junho, quinta-feira, quando recebe o Santos na Arena Castelão. O duelo será às 19h30 (de Brasília).

Legenda: Marinho desabafa após foto em aniversário da filha viralizar. Foto: Reprodução/Redes Sociais