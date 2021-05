Marina Rodriguez e Marcos Pezão vencem em Las Vegas; veja resultados do UFC Vegas 26

Em uma luta consistente, a brasileira peso-mosca Marina Rodriguez venceu a americana Michelle Waterson, por decisão unânime dos juízes. Foi o ponto alto do UFC Fight Night, o UFC Vegas 26, evento realizado no UFC Apex, em Las Vegas, que teve três lutas canceladas de última hora.

Mais cedo, Marcos Pezão também teve o braço levantado pelo árbitro, com decisão unânime (30-26, 30-27, 30-26), diante de Maurice Greene. Com trajetória instável na organização, Pezão busca acumular vitórias para se manter firme.

Já Diego Ferreira, promessa do país no peso leve, até 70,3kg, foi surpreendido por Gregor Gillespie e foi nocauteado no segundo assalto. Diego deve perder a 12ª posição no ranking, enquanto Gillespie recupera as forças na divisão, após derrota para Kevin Lee.

Lutas canceladas

Amanda Ribas também entraria no octógono nesse sábado (8), contra a experiente Angela Hill, mas a brasileira testou positivo para a Covid-19, assim como seu pai e treinador, Marcelo Ribas, e obrigou a organização a retirar a luta do card, poucas horas antes do início do evento.

Outras duas lutas foram canceladas ainda na sexta-feira (7). O brasileiro Philipe Lins não foi liberado pela equipe médica e sequer foi para a pesagem. Ele enfrentaria o americano Ben Rothwell. É a segunda vez que a mesma luta foi adiada. Em março, Rothwell ficou fora por uma lesão.

No embate entre Ryan Benoit e Zarrukh Adashev, mais um revés. Benoit teve problemas na pesagem e precisou ser amparado pela equipe após subir na balança. A luta foi desmarcada.

VEJA OUTROS RESULTADOS DO UFC 261

CARD PRINCIPAL

Peso mosca: Marina Rodriguez derrotou Michelle Waterson na decisão unânime dos juízes (49-46, 48-47, 49-46)

derrotou Michelle Waterson na decisão unânime dos juízes (49-46, 48-47, 49-46) Peso meio-médio: Alex Morono derrotou Donald Cerrone por nocaute técnico a 4m040s do R1

Peso meio-médio: Neil Magny derrotou Geoff Neal na decisão unânime dos juízes (29-28, 30-27, 29-28)

Peso pesado: Marcos Pezão derrotou Maurice Greene na decisão unânime dos juízes (30-26, 30-27, 30-26)

derrotou Maurice Greene na decisão unânime dos juízes (30-26, 30-27, 30-26) Peso leve: Gregor Gillespie derrotou Carlos Diego Ferreira por nocaute técnico a 4m51s do R2

por nocaute técnico a 4m51s do R2 ​Peso médio: Phil Hawes derrotou Kyle Daukaus na decisão unânime dos juízes (30-26, 29-27, 30-26)​



CARD PRELIMINAR

Peso pena: Mike Trizano derrotou Ludovit Klein na decisão unânime dos juízes (29-28, 30-27, 29-28)

Peso médio: Jun Yong Park derrotou Tafon Nchukwi na decisão majoritária dos juízes (30-25, 28-28, 29-26)

​Peso meio-médio: Carlston Harris finalizou Christian Aguilera com um triângulo de mão a 2m52s do R1