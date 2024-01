Maria Vieira deixa a presidência do Atlético-CE; clube passa por grave crise financeira

Maria Vieira solicitou a sua renúncia do cargo de presidente do Atlético-CE. Por meio de uma carta entregue ao sócio majoritário do clube, Ari, ela alegou motivos pessoais para deixar o clube que presidia desde 2017.

Maria era a única mulher entre os presidentes de clubes do Campeonato Cearense de 2024. Em 2020, a mandatária foi homenageada pela FCF e deu nome a taça do Campeonato Cearense feminino.

CRISE FINANCEIRA

Desde 2021, ano em que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Atlético-CE vive uma grave crise financeira. Atletas e funcionários da equipe que realizaram o maior feito da instituição passaram um período sem receber que se estendeu também durante o ano de 2022 na Série C, com alguns deles chegando a ter até 10 meses de vencimentos atrasados. A equipe, inclusive, viveu um risco de não participar da terceira divisão nacional, que, à época, logo foi rechaçado pela diretoria. (a Águia da Precabura foi a 17ª colocada do campeonato). Diversos desses atletas e funcionários, inclusive, entraram com ações judiciais contra o clube.

Em julho de 2023, com a equipe já na Série D, outro grupo de jogadores alegou que os salários estavam atrasados há mais de três meses e ameaçaram realizar uma paralisação de atividades e de treinos, além de não entrarem em campo. Em apuração realizada pelo Diário do Nordeste, jogadores e funcionários da instituição disseram que os atrasos de pagamentos existiam há bastante tempo, porém a situação teria ficado "insustentável".

A situação persistiu e, em outubro do mesmo ano, os salários atrasados e direitos contratuais seguiam sendo problemas no clube. O Diário do Nordeste apurou que os atletas não tinham recebido o restante dos pagamentos acertados para a disputada da Série D do Campeonato Brasileiro. Na competição, a Águia da Precabura foi eliminada nas oitavas de final.

Legenda: O jogador e empresário russo-brasileiro Ari é o dono do clube. Foto: Camila Lima / SVM

Os jogadores alegavam que o responsável pela equipe e por seus pagamentos, o jogador e empresário Ari, era cobrado com frequência. O problema, que havia sido divulgado em julho pela reportagem do Diário do Nordeste, quando os atletas ameaçaram não entrar em campo pela Série D, também por falta de pagamentos, foi resolvido apenas parcialmente. De acordo com os jogadores, na época, o atacante Ari realizou o pagamento dos valores atrasados para parte dos atletas e os que precisavam receber uma quantia maior, acabaram recebendo somente a metade do valor.

PARTICIPAÇÃO NO CEARENSE DE 2024