Maria Clara, filha de 'Isabel do Vôlei', fala sobre morte da mãe: 'não era a hora dela ainda'

Ícone do esporte brasileiro, Isabel Salgado foi enterrada nesta quinta-feira (17), no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. Uma das filhas da ex-jogadora de vôlei, Maria Clara, que também é atleta, se manifestou sobre a morte da mãe.

"A gente queria agradecer a todos que vieram aqui hoje. Minha mãe foi um furacão. Foi uma mulher realmente incrível, fora do comum. Mas minha mãe não amava a gente só. Minha mãe amava gente. Era uma mulher que ensinou a amar e foi muito amada. Hoje foi um dia de celebrá-la. Ela segue muito viva dentro da gente. Diariamente, vamos viver esse amor que a gente aprendeu com ela, sentiu lá em casa, todo mundo junto", disse ao Ge.globo.

Maria Clara ressaltou a vida intensa que a mãe teve, dentro e fora do esporte.

"Queria agradecer a ela por tudo o que ela fez. Vai descansar em paz agora. Não era a hora dela ainda, com certeza. Ela viveu só 62 anos, mas viveu intensamente como poucas pessoas viveram", ressaltou em entrevista ao Ge.globo.

Conhecida como "Isabel do Vôlei", ela foi atleta da quadra e da praia, e é um dos grantes nomes da modalidade no Brasil. A morte foi por síndrome aguda respiratória do adulto (SARA). Ela chegou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês.

VIDA E CARREIRA



Nascida no Rio de Janeiro, Maria Isabel Barroso Salgado é um dos maiores nomes do vôlei do Brasil. A ex-jogadora foi revelada pelo Flamengo e foi a primeira atleta do país a atuar na Europa. Em 2016, carregou a tocha olímpica nas Olimpíadas do Rio.

Isabel do vôlei disputou as Olimpíadas de Moscou (1980) e Los Angeles (1984). Após deixar as quadras, atuou ao lado da amiga Jackie Silva. Ela foi campeã mundial em 1994 em Miami. Após se aposentar como jogadora, passou a atuar como técnica.

