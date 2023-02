Marcos Ytalo (Buiú) é negociado com Sampaio Corrêa e deixa o Ceará

O lateral-direito Marcos Ytalo está de saída do Ceará e o destino do jogador é o Sampaio Corrêa. Segundo o ge, o atleta de 26 anos já está em São Luís-MA para realizar avaliações físicas e clínicas. A equipe maranhense aguarda apenas a resolução de questões burocráticas para anunciar o jogador.

Além do Ceará, o lateral direito tem passagens por equipes como Joinville, Ferroviária-SP, Bragantino e Santo André. Em sua última temporada pelo alvinegro, em 2022, o jogador esteve em três jogos, entre eles Sul-Americana e Brasileirão. Em 2023, o jogador vestiu a camisa do Ceará em duas oportunidades, na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

O jogador chegou ao Ceará em 2014, ficou até 2016, quando saiu para o Joinville. O lateral retornou para o alvinegro ainda em 2020 e foi integrado ao Sub-23. Em 2021, o atleta fez sua melhor atuação com a camisa do Ceará, com 19 jogos, um gol e uma assistência.