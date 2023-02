Marcos Mion é anunciado para o Jogo das Estrelas da NBA

Marcos Mion, apresentador da Rede Globo e apaixonado por basquete, foi anunciado nesta quarta-feira (8) como um dos participantes do Jogo das Estrelas da temporada 2022/23 da National Basketball Association (NBA). A NBA é a liga de basquete dos Estados Unidos e a principal competição da modalidade no mundo.

O anúncio aconteceu através do perfil oficial do NBA All-Star Game na rede social Instagram. Além de Mion, outros participantes do evento especial também tiveram presença confirmada.

VEJA O ANÚNCIO:

O NBA All-Star Game, como é conhecido o Jogo das Estrelas da NBA, está marcado para acontecer na próxima sexta-feira (17), nos Estados Unidos. Marcos Mion será o terceiro brasileiro a participar de uma edição do evento. Anteriormente, Anderson Varejão e Oscar Schmidt, ex-jogadores de basquete, já estiveram no Jogo das Estrelas.