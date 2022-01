Marcos Braz encontra mãe de Cristiano Ronaldo e brinca sobre ida do craque ao Flamengo

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deu o que falar nas redes sociais após um encontro inusitado em Portugal. Neste domingo (2), ele esteve com Maria Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo.

O encontro aconteceu em um restaurante na ilha da Madeira e Braz resolveu brincar com a situação, sugerindo estar convencendo o craque português a defender o clube brasileiro.

"Sempre o convencimento começa pela família. Claro que tudo isso é uma brincadeira carinhosa com a Maria Dolores Aveiro, a mãe do número um, Cristiano Ronaldo", escreveu Marcos Braz na postagem do Instagram.

Maria Dolores entrou na brincadeira e também registrou o encontro nas redes sociais. "O mundo é pequeno, tenho uns dias para analisar a proposta se vou ou não. Bem-vindo à Madeira", disse ela.

