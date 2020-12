Márcio Araújo sofre grave acidente de carro, mas escapa ileso no Ceará

O cearense Márcio Araújo, vice-campeão olímpico de vôlei de praia, sofreu acidente na noite desta quarta-feira (30), quando voltava da Praia de Taíba, em São Gonçalo do Amarante, para Fortaleza. Ele bateu o carro em uma vaca e capotou duas vezes.

Legenda: Carro ficou parcialmente destruído com o impacto Foto: Arquivo pessoal

Apesar do susto, o medalhista olímpico e campeão mundial de vôlei de praia está bem. Ele já se encontra em casa tratando dos ferimentos. Os exames constataram cortes e uma leve torção do joelho direito. Ele foi liberado do hospital na manhã desta quinta-feira (31).

Márcio Araújo viveu sua segunda grande provação no ano de 2020. Ele também foi internado por ter contraído Covid-19. Felizmente, o ex-atleta também se curou da doença.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte