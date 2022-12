Márcia Aoki, esposa de Pelé, viveu história de amor com rei do futebol; relembre

O Rei do Futebol, que faleceu nesta quinta-feira (29), deixou a esposa Marcia Aoki, que esteve ao lado dele ao longo de todo o tratamento contra o câncer. Os dois se conheceram na década de 1980, se reencontraram em 2010, mas se casaram apenas seis anos depois, em 2016.

Em postagem no Instagram, ele chegou a descrever a relação com Marcia como "amor definitivo". Ela foi a terceira esposa de Pelé, com quem esteve até o fim de sua vida.

Pelé Rei do Futebol "A paz de estar ao lado da minha querida esposa, Márcia, e nossa companheira inseparável, Cacau. O tratamento é difícil, mas sentir o amor delas é o melhor remédio. Lar, doce lar".

Aoki é empresária e emprendedora, sendo 25 anos mais nova que Pelé. Ela nasceu em Penápolis, e é filha de Paulo e Isaura Aoki, ambos descendentes de japoneses. Conforme a revista Caras, Marcia ainda tem um irmão chamado Carlos Alberto.

Apesar de só iniciarem o romance oficialmente em 2010, os dois se conheceram na década de 1980, em Nova York, nos Estados Unidos. Porém, se reencontraram dentro de elevador do prédio que moravam na Alameda Jaú, em São Paulo.

A primeira esposa dele foi Rosimeri Cholbi, e a segunda, Assíria Nascimento.

Morte de Pelé

Morreu nesta quinta-feira, (29), aos 82 anos de idade, o ex-jogador de futebol Pelé. Edson Arantes do Nascimento é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol mundial.

O brasileiro lutava contra um câncer de cólon que já estava em estado de metástase e realizava quimioterapia. Pelé havia sido internado às pressas, em novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos.

