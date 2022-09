Marcelo Paz se pronuncia após brigas no Castelão: 'derrota em campo, mas vergonha na arquibancada'

A derrota do Fortaleza para o Botafogo foi marcada também por confusão nas arquibancadas da Arena Castelão. Torcedores do próprio clube iniciaram uma série de brigas durante a partida válida pelo Brasileirão. O presidente Marcelo Paz repudiou as ações e pediu punição aos envolvidos em vídeo nas redes sociais, publicado nesta segunda-feira (5). Seis pessoas foram presas e outras são procuradas.

No comunicado, o presidente do clube diz que o Botafogo mereceu vencer a partida. O início do duelo teve um mosaico em homenagem a Tinga. No entanto, durante o intervalo do jogo, quando o time já perdia por 2 a 0, uma confusão teve início no setor superior sul da Arena Castelão. Mais de 55 mil pessoas lotaram o estádio.

“A derrota foi em campo, mas a vergonha foi na arquibancada. Pelo que aconteceu ontem, mais especificamente no setor superior sul, em que eu vou qualificar aqui de 'essas pessoas' que foram para o estádio com intenção ruim, que promoveram cenas lamentáveis de briga, de pancadaria, num jogo que era pra ser festivo, um jogo que muitas famílias foram para o estádio, que crianças foram para o estádio. Nós nos organizamos para receber um evento para 55 mil pessoas, e essas pessoas, especificamente, promoveram algo totalmente reprovável”, disse Paz.

"Derrota foi em Campo,mas a vergonha veio da arquibancada. Foram para o estádio com intenção ruim" - Marcelo Paz - presidente do Fortaleza. pic.twitter.com/J2hK87RTI1 — Gioras Xerez (@GiorasXerez) September 5, 2022

Paz ainda promete colaborar com as autoridades para encontrar os responsáveis: “A gente não pode jamais concordar com isso, fechar os olhos. Quero dizer que o Fortaleza dará todo apoio às autoridades competentes seja MP, PM, Arena Castelão, como os vídeos para identificar essas pessoas. Por mim, essas pessoas não deveriam mais frequentar o estádio, devem ser exemplarmente punidas e identificadas”, enfatizou o presidente.

O cartola ainda destaca o arremesso de objetos em campo, de sinalizador, além do registro de furtos e quebra de cadeiras. Paz também recomenda a expulsão dos envolvidos do quadro de sócios, caso façam parte dele.

“O torcedor do Fortaleza não aceita esse tipo de comportamento e a gente não pode jamais ficar calado. Ficar calado é um pacto pela mediocridade, ́aceitar que aquilo é comum no futebol. E aquilo não é comum no futebol. Não vamos fechar os olhos! Que sejam punidos. Recomendo também ao Conselho de Ética do clube que, identificadas aquelas pessoas, se forem sócias, de excluir do quadro de sócios do Fortaleza. Elas não estão ali com a intenção de torcer, de ajudar”, ressaltou.

O presidente do clube ainda pede desculpa aos demais torcedores.

“Fica aqui o meu repúdio, a minha indignação, o meu pedido de desculpas também ao torcedor comum que foi ao estádio para se divertir, que foi com sua família, que comprou ingresso, que é sócio. Não é esse tipo de espetáculo que nós queremos. Nós não vamos fechar os olhos para esse tipo de situação, que tenha a devida punição, que os próximos jogos do Fortaleza sejam de harmonia, entretenimento, boas experiências, e que essas pessoas se sintam fora do ambiente do nosso clube”, finalizou.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que seis homens foram autuados por promover tumulto, praticar ou incitar atos de violência, ou ainda invadir local restrito aos competidores do evento esportivo. Os envolvidos têm idades entre 20 e 30 anos.

VEJA A NOTA:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) autuou seis homens, com idades entre 20 e 30 anos, em um de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por violação do artigo 41-B do Estatuto Defesa do Torcedor, por promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos. (...) Um dos homens que aparecem em imagens sendo agredido, também foi autuado por promover tumulto. O suspeito de agredir o homem segue sendo procurado. Os seis suspeitos foram conduzidos por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ao Posto Avançado da PC-CE, onde foi instaurado o TCO. O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2952 do 16º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.