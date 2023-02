Marcelo Paz repudia ato racista contra jogadores do CSA: 'o Fortaleza jamais será omisso'

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz repudiou o ato racista contra os jogadores Douglas e Thales, do CSA, durante jogo entre as equipes pela Copa do Nordeste. Da arquibancada do Estádio Presidente Vargas, alguns torcedores do Tricolor usaram palavras preconceituosas para se referirem aos cabelos dos atletas do time alagoano. Em vídeo publicado neste sábado (18), o dirigente prestou solidariedade aos atletas e pediu que o culpado reconhecesse o erro.

“O assunto chegou até mim, especificamente, ainda durante o jogo, no intervalo. De imediato, a gente pediu que apurasse. Fomos falar com o comandante da polícia, com a arbitragem, para mostrar que o Fortaleza jamais será omisso nesse time de situação. Jamais vai tolerar, achar normal, achar que é comum. Futebol não é ambiente para isso. Não é ambiente para desrespeito, racismo, descriminacão, qualquer coisa que vá ferir a dignidade humana, que vá chatear ou agredir alguém”, ressaltou Marcelo Paz.

Além do depoimento dos atletas, o árbitro José Woshington da Silva relatou a denúncia na súmula da partida realizada na última sexta-feira (17). Ainda durante o jogo, o clube se mobilizou para buscar os culpados, que não foram encontrados.

“Peço, inclusive, que o agressor se apresente, que reconheça , que peça desculpas. E que jamais, ninguém dentro do Fortaleza ou dentro de um estádio que a gente esteja jogando, tolere esse tipo de situação. Se vê alguém fazendo isso, avise, oriente, faça o procedimento correto. Não é só repudiar o racismo, é ser antirracista. É ter uma atitude proativa, de jamais tolerar esse tipo de situação. O futebol é alegria, é entretenimento”, disse o dirigente.

Ainda no vídeo, o presidente do Fortaleza lembrou de campanhas feitas pelo clube para combater o racismo e também se solidarizou com as vítimas.

“O CSA é um clube amigo, irmão, nordestino como a gente, de muitas batalhas juntos. Temos uma ótima relação com a instituição, e a gente não quer que um episódio como esse fique como uma marca dentro dessa relação entre Fortaleza e CSA. Toda minha solidariedade aos atletas do CSA. E o Fortaleza sempre será ativo e operante contra qualquer tipo de descriminação dentro e fora do futebol”, concluiu Marcelo Paz.

COMBATE AO RACISMO

A CBF, em reunião com os clubes da Série A, definiu punições esportivas para combater o racismo no futebol. Além de multa, o time pode sofrer com perda de mando de campo, jogo com portões fechados e ainda perda de pontos.

De acordo com o último relatório do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que traz os números de 2021, foram registrados 64 casos. Um aumento de 106% apenas com os registros neste esporte.

VEJA VÍDEO: