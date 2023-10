Marcelo Paz participa reunião na sede da Conmebol para definir detalhes da final da Sul-Americana

Na tarde desta quinta-feira (19), o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, participou de uma reunião na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, para definir os detalhes da final da Copa Sul-Americana de 2023. O encontro, convocado por Alejandro Domínguez, presidente da entidade máxima do futebol sul-americano, contou ainda com a presença do presidente da LDU, Julio Esteban Paz, e do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A reunião foi importante para analisar e chegar a um consenso sobre questões relacionadas aos aspectos operacionais, logísticos e de segurança da final da Sul-Americana de 2023, bem como diferentes aspectos administrativos. Em declaração ao site da Conmebol, o presidente Marcelo Paz demonstrou a grandiosidade da decisão para o Fortaleza.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Fortaleza está começando a participar de competições internacionais e, para nós, poder chegar à final é algo grandioso e lutar juntos por algo maior, como já foi mencionado. Lutar contra o racismo, contra qualquer tipo de violência e mandar uma mensagem de paz para o mundo inteiro, essa deve ser a mensagem dessa final: que aqui nós vamos ter uma disputa esportiva que se restringe ao campo, fora do campo é amizade, é respeito, é paz”, disse.

Legenda: Presidente da LDU, Julio Esteban Paz, presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e Marcelo Paz. Foto: Divulgação / Conmebol

Ainda no evento, os presidentes dos times finalistas assinaram uma carta de compromisso contra o racismo e a violência. Para Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, o ato simbólico é extremamente importante para que a mensagem seja transmitida ao planeta.

Alejandro Domínguez Presidente da Conmebol “É importante que esta mensagem transcenda muito mais do que hoje firmam. Queremos que isto chegue a todos os fãs e torcedores para que seja uma festa completa, onde não haja lugar nem para a violência nem para o racismo. A CONMEBOL Sudamericana é um torneio em crescimento, tanto pelo sustentável aumento de prêmios que entrega, quanto pelo alcance global das transmissões e interesse que gera ao redor do mundo”, ressaltou.