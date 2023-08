Marcelo Paz exalta momento do Fortaleza, mas mantém pés no chão para jogo da Sula: 'manter o foco'

O Fortaleza vive momento especial e pode conquistar a inédita vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (31), quando recebe o América/MG ás 19 horas no Castelão. O Tricolor de Aço defende uma vantagem de 2 gols, ao ter vencido por 3 a 1 no jogo de ida. O Leão pode se tornar o 1º time nordestino a chegar em uma semifinal da Copa Sul-Americana.

O presidente do clube, Marcelo Paz, foi o convidado do Show do Esporte, da Verdinha desta quarta-feira (30) e exaltou o momento do Fortaleza, mas mantendo os pés no chão para o confronto.

"Temos que tentar focar no jogo, se for olhar muito para outras situações, aspectos importantes como marcas que o clube pode alcançar na Sul-Americana se avançar, a gente pode até sair do foco. Precisamos focar no jogo, nos 90 minutos mais os acréscimos e passar de fase. Eu sei que o clube pode alcançar recordes e outras marcas, mas não podemos perder o foco de fazer uma grande partida e conseguir a classificação", disse ele.

Em seguida, Paz destacou que o momento vivido pelo clube hoje, é fruto de um trabalho a longo prazo, de um projeto esportivo que se consolidou.

"È um trabalho a longo prazo, não é só o 2023, lá de anos anteriores também, de 2020 pra cá. São sucessos fracassos, derrotas doídas, alegrias e títulos importantes. A gente busca manter o foco no trabalho, no processo que vem de alguns anos e que envolve muita gente, como direção, departamento futebol, presidência, Vojvoda, jogadores... A gente vem construindo isso e brigar por uma semifinal não é o acaso. Tem um trabalho por trás e sustentar, preparado para momentos de grandes desafios".

Marinho e Guilherme

Perguntado sobre as 'recuperações' dos atacantes Marinho e Guilherme, que chegaram a ser criticados pela torcida, o mandatário tricolor destacou o apoio que ambos receberam no momento difícil até darem a volta por cima.



"Na vitória todo mundo é igual, momento dificil tem que ser diferente. Na hora mais dificil é que temos que estar mais perto do jogador. A gente fez isso com o Marinho e o Guilherme. No jogo anterior ao do golaço dele contra o Libertad, depois do treinamento, ficamos só eu e ele, dei um abraço e trocamos uma energia boa. O Marinho sempre foi muito focado e me disse que as coisas iam acontecer pra ele. Ele tem uma força mental muito grande e na hora certa ia acontecer, pra isso ele foi contratado.

"O Guilherme foi criticado e era o jogador que eu mais torcida para que fizesse gol, porque ele sempre trabalhou muito e fazia por merecer. Ele trabalhou muito, não buscava culpados, não fazia biquinho. O Vojvoda foi fundamental ao escalar o Guilherme no jogo de ida contra o Libertad e fazer a jogada para o gol da vitória".