Marcelo Paz e João Paulo Silva participam de reunião com Ednaldo Rodrigues na CBF

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz e o presidente do Ceará, João Paulo Silva, participaram de uma reunião na sede da CBF cujo objetivo era manifestar apoio ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Diretores da entidade e presidentes de federações estaduais também participaram do encontro realizado nesta terça-feira (9). A reunião ocorreu após a Fifa declarar que a "normalidade" foi "restaurada." Ednaldo havia sido afastado do cargo no início do mês por ordem do Ministério Público do Rio de Janeiro. Porém, uma liminar do STF reconduziu o cartola ao cargo.

"Uma reunião altamente positiva, com participação maciça dos clubes das Séries A e B. Falamos do futuro do futebol brasileiro, das melhorias das competições ouvindo mais os clubes, com todos participando mais ativamente de todos os detalhes", disse Ednaldo Rodrigues.

Em declaração dada ao site da CBF, Marcelo Paz, disse que os clubes devem lutar por mais protagonismo nas decisões. "Os clubes também têm um protagonismo nesse processo de decisão, afinal as torcidas amam os clubes, e que, acima de tudo, o futebol brasileiro cresça cada vez mais nas divisões de base, no futebol feminino, na nossa Seleção, que é um patrimônio do nosso país. Acredito que essa reunião marque uma retomada, para que, juntos, façamos um futebol brasileiro cada vez melhor", disse Paz.