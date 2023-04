Marcelo Paz critica arbitragem de San Lorenzo x Fortaleza: ‘dar uma chuteira nova pro Moisés’

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, criticou a arbitragem da partida contra o San Lorenzo-ARG, nesta quinta-feira (20), que terminou com a vitória tricolor por 2 a 0 na Argentina. Na ocasião, o mandatário leonino questionou um possível pênalti no atacante Moisés.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Já que o árbitro e o VAR não marcaram pênalti, podem pelo menos dar uma chuteira nova pro Moisés, pois a dele rasgou no lance”.

O lance ocorreu aos 20 do 1º tempo. Moisés invadiu a área, recebeu contato do zagueiro Hernández e caiu. Apesar da reclamação do elenco tricolor, o árbitro Esteban Ostojic (URU) nada marcou e mandou a partida seguir.

Em campo, o Fortaleza venceu com gols de Tinga e Guilherme, ambos nos minutos finais do 2º tempo. Assim, manteve o 100% na Sula e a liderança do Grupo H, com seis pontos - na estreia, goleou o Palestino-CHI por 4 a 0.