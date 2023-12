Marcelo Paz confirma saída de Silvio Romero do Fortaleza

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz confirmou que Silvio Romero, de 35 anos, não fica no Fortaleza para 2024. O dirigente do clube falou sobre o jogador em tom de gratidão.

O atacante chegou ao Fortaleza em 2022 e disputou 52 jogos. Naquela temporada, ele marcou 14 gols e deu cinco assistências. Em 2023, o jogador atuou em 42 partidas, fez nove gols e deu uma assistência.

"Sobre o Romero, termina o empréstimo dele. Teria que renovar. Ele retorna ao Independiente. Mas sou muito grato ao Romero. Um cara sensacional, corretíssimo. Ajudou com gols, como deu. Ajudou e foi importante na história do clube. Mas ciclos terminam", disse o dirigente em entrevista à TVC, nesta quarta-feira (13).