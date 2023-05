Marcelo Paz confirma que Fortaleza deve virar SAF: 'venderemos 10% a 15% das ações'

No 3º episódio do FortalezaCast, o presidente Marcelo Paz foi o convidado especial. Ao lado de Marta Negreiros e André Almeida, o mandatário comentou sobre assuntos do presente e do futuro do clube tricolor, além de questões como venda de jogadores, contratações, SAF e Liga Forte Futebol.

Indagado sobre a modernização do Tricolor para SAF, Marcelo Paz, comentou sobre o assunto, ressaltando que o estilo adotado pelo clube será de vender um pequeno percentual das ações.

'Entendemos que o Fortaleza deve virar SAF e ter um modelo de governança mais moderno. Você pode virar SAF e não vender nada, continuando com a mesma gestão. O Fortaleza deve dar esse passo e vender entre 10 a 15% das ações, em um primeiro momento. Estipulamos um média de 50 milhões para essa venda. Mas lembrando que essa decisão vai ser tomada em uma assembleia geral de sócios. Vamos apresentá-lo e os sócios decidirão', frisou.

