Marcelo Paz comemora marca de 45 pontos e prega humildade sobre Libertadores: "só na rodada 38"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz foi um dos entrevistados do Programa Jogada, da Verdinha na tarde desta segunda-feira. A data é especial para o mandatário tricolor, por ser de aniversário de 103 anos do clube. Marcelo falou sobre o aniversário do Fortaleza, e mostrou humildade sobre a Libertadores, competição que o Leão tem grande chance de jogar em 2022.

O Tricolor de Aço é o 3º colocado da Série A com 45 pontos em 27 rodadas, pontuação esta que já o garante na Série A do ano que vem e o encaminha para uma inédita Libertadores. Por termos só brasileiros nas decisões continentais - Libertadores e Sul-Americana - até o 9º colocado pode se classificar para a Libertadores de 2022..

"O que vai dizer o que é a realidade do Fortaleza é a rodada 38. Lá que a gente sabe qual nosso caminho para 2022. Já garatimos pelo menos a Série A, pela pontuação que atinginos com bastante antecedência. E isso é muito importante, valioso. Dá tranquilidade para focar em outros objetivos. Antes de começar a Série A, o foco era uma vaga na Sul-Americana, e hoje é plenamente possivel. Quem passa todo campeonato dentro do G4 pode pensar sim em Libertadores. Vamos jogo a jogo, passo a passo, com humildade, que a rodada 38 vai dizer", disse ele.

Orgulho

Sobre os 103 anos do Fortaleza, Marcelo descreveu o sentimento de orgulho como presidente e torcedor do clube.

"Um dia muito importante na história do clube, pelo aniversário de 103 anos. Quantas pessoas não contribuíram neste período: jogadores, dirigentes, funcionários, colaboradores, torcedores que amaram, sofreram, com vitórias, alegrias. O Fortaleza faz parte da nossa vida, cultura, é um clube centenário, está ficando mais velho, mas ao mesmo tempo mais jovem, mais bonito, mais organizado e dando orgulho a seus torcedores", disse ele.

A semana é especial para o Fortaleza, que inicia o confronto semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético/MG, no Mineirão, na quarta-feira (20), às 21h30. O jogo de volta é no dia 27, no Castelão, às 21h30.