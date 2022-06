Marcelo Paz comemora experiência como chefe de delegação da Seleção: "feliz por ter feito parte"

O Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que chefiou a delegação da Seleção Brasileira nos amistosos Data-Fifa de junho gravou um vídeo exaltando a experiência no cargo da Seleção. A sequência de jogos terminou nesta segunda-feira (6), após vitória da Canarinho em cima do Japão.

Além de elogiar a comissão técnica, jogadores e toda a estrutura do Brasil, Paz celebrou a oportunidade de acompanhar a seleção principal nos eventos internacionais.

Confira o vídeo:

“Olá, pessoal. Estou aqui no National Stadium do Japão, concluindo essa missão de dois jogos chefiando a delegação da Seleção Brasileira. Vencemos a Coreia do Sul, vencemos o Japão. Posso atestar para vocês a qualidade desse trabalho. A Seleção Brasileira tem um staff muito competente, dedicado, pessoas do bem, de alto nível cultural, intelectual e dedicadas.

Um grupo de atletas que eu pude ver aqui de uma qualidade impressionante, de um comprometimento com a camisa da Seleção Brasileira, com o objetivo maior de buscar mais uma estrela. E uma comissão técnica absolutamente humana, competente, dedicada, focada... E eu, como brasileiro, posso atestar para vocês: me sinto muito representado por esse trabalho.

Parabenizo a todos. Feliz por ter feito parte desse período. Duas vitórias e uma taça. E muito feliz porque tenho certeza que estaremos bem representados no Catar. Um abraço a todos”

Marcelo Paz deve voltar à capital cearense ainda esta semana. O Fortaleza venceu o Flamengo e entra em campo outra vez na quinta-feira (9), quando enfrenta o Goiás, no Campeonato Brasileiro, em jogo da 10ª rodada. O duelo será às 20 horas, na Arena Castelão.