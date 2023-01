Marcelo Paz brinca sobre 'fila do perdão' em coletiva de Júnior Santos: 'o print é eterno'

O presidente Marcelo Paz apresentou o atacante Júnior Santos nesta terça-feira (24) no Centro de Excelência Alcide Santos, no Pici. Contratado por US$ 700 mil (cerca de R$ 3,6 milhões), o camisa 37 chega ao clube sob desconfiança do torcedor.

Paz brincou com a tradicional "fila do perdão", afirmando que o torcedor tricolor que criticou a contratação de Júnior Santos não poderá dizer "nunca critiquei" e que o "print é eterno".

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "A gente vai fazer a fila do perdão ali no Pici e não vale depois dizer: "nunca critiquei". Não vale dizer isso! E o print é eterno. Quando ele começar a arrebentar em campo, a gente vai ver essa mudança de postura e eu tenho certeza que isso vai acontecer"

Na apresentação, Júnior Santos celebrou o retorno ao Fortaleza e agradeceu as palavras de Marcelo Paz. A expectativa é de corresponder as expectativas da diretoria e da comissão técnica encabeçada pelo Juan Pablo Vojvoda.

"É uma alegria estar de volta no Fortaleza. As palavras do Marcelo, as palavras ditas aqui, vai passando um filme na cabeça. Como o Marcelo falou, ele acreditou de mim, no meu futebol, quando joguei o Paulistão pelo Ituano e a Série B pela Ponte Preta. Não tinha nem um ano de profissional ainda, era garoto, tinha acabado de me profissionalizar, era muito difícil de chegar num clube como o Fortaleza, de massa, de torcida", iniciou.

"Outros clubes queriam minha contratação, grandes clubes do futebol brasileiro, e o Fortaleza, quando viu a oportunidade, acreditou novamente em mim. Espero entregar tudo dentro de campo, fora de campo, comprometimento, para que eu consiga ter mais sucesso aqui, com mais experiência e mais rodado, com outra cabeça, uma idade boa, no auge da experiência. Estou muito bem fisicamente também. Espero retribuir essa confiança novamente para buscar todos os novos objetivos", completou.

Em 2019, Júnior Santos atuou nas conquistas do Fortaleza no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. Na competição regional, marcou 10 gols, sendo o artilheiro do torneio.