Marcelo Paz avalia elenco para 2022 e projeta meta na Libertadores: “queremos passar de fase”

A diretoria do Fortaleza iniciou os trabalhos com foco na temporada de 2022. Garantido no G-6 da Série A do Brasileiro com uma rodada de antecedência, o time cearense está classificado para a fase de grupos da Taça Libertadores. E o presidente Marcelo Paz já definiu as metas no torneio da Conmebol.

“Dentro da Libertadores, queremos passar de fase. Quando digo passar de fase, pode ser entre os dois primeiros, para avançar às oitavas. Ou pode ser em terceiro, para continuar na Copa Sul-Americana. São possibilidades, a gente tem que estudar tudo”, afirmou em entrevista ao SporTV.

O dirigente ressaltou o regulamento vigente da principal competição de clubes da América do Sul. Na Libertadores, os times que ficarem em 3º nos chaveamentos da fase de grupos recebem vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana. Para isso, no entanto, a gestão deve qualificar mais o elenco.

“Queremos um elenco competitivo para o ano inteiro, temos cinco competições. Nossa cobrança é maior no ano que vem, é natural. Vai querer que a gente repita uma performance igual a desse ano, então a gente tem que montar elenco qualificado, competente, mas dentro da nossa realidade financeira”, completou o dirigente.

A próxima partida do Fortaleza é quinta-feira (9), quando enfrenta o Bahia, às 21h30, na Arena Castelão, pela última rodada do Brasileirão. Na 6ª posição, o Leão pode terminar no G-4 se vencer.