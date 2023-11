Marcelo Paz afirma que Fortaleza quer estender contrato de Vojvoda

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza

"Gostamos muito do trabalho dele, e acho que ele também gosta de trabalhar no Fortaleza, porque tudo o que a gente combina, a gente cumpre com ele. Em todos os aspectos, de formação e mudança de elenco, logística. Nos momentos difíceis, a gente está junto, se ajuda, procura saídas. Esse ambiente interno do clube faz com que ele se sinta muito à vontade. E sabe também que a gente tem ambição. Os maiores feitos do Fortaleza passaram por ele. Ele sabe que a gente quer continuar crescendo. Ele tem essa ambição, e nós, também. Tem tudo para a gente seguir juntos por mais anos", completou.