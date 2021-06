Marcelo Moreno critica Conmebol por casos de Covid-19 na Copa América

O atacante Marcelo Moreno, da Seleção da Bolívia, fez duras críticas à Conmebol nesta terça-feira (15) após a confirmação de que 53 pessoas envolvidas com a Copa América no Brasil receberam o diagnóstico de Covid-19.

"Obrigado a vocês da Conmebol por isso. A culpa é totalmente de vocês. Se morre uma pessoa, o que vocês vão fazer? O que importa é somente o dinheiro, a vida do jogador não vale nada?", escreveu o atleta em uma rede social.

A Federação de Futebol da Bolívia informou que três pessoas da delegação foram infectadas. A entidade não divulgou os nomes dos profissionais. De acordo com a imprensa boliviana, Moreno seria um dos contaminados.

Segundo o Ministério da Saúde, entre os registros com resultado positivo em exames, 27 ocorreram entre jogadores e membros das delegações e 26 entre prestadores de serviços contratados para o evento.

Copa América

A Bolívia estreou na Copa América na segunda (14), com derrota para o Paraguai por 3 a 1, em Goiânia. Marcelo Moreno não foi relacionado para o duelo. Os bolivianos voltam a campo na sexta (18) para enfrentar o Chile, em Cuiabá.

O evento teve início no domingo (13), no Mané Garrincha, em Brasília, onde o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0. O próximo jogo do elenco comandado pelo técnico Tite será contra o Peru, na quinta-feira (17), no Rio de Janeiro.