Marcelo Moreno confirma teste positivo para Covid-19 e pede desculpa por críticas à Conmebol

Após criticar a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) pelos casos de Covid-19 na Copa América, o atacante Marcelo Moreno confirmou teste positivo da doença. O principal astro da seleção da Bolívia também pediu desculpas pela manifestação contra a entidade através de nota.

Marcelo Moreno Atacante da Bolívia "O que foi expressado na publicação da minha conta no Instagram não foi uma declaração textual que dei pessoalmente, razão pela qual não foi minha intenção gerar polêmica, ofender ou questionar a Confederação Sul-Americana de Futebol, nem suas autoridades".

Com a repercussão do caso, a Conmebol abriu um expediente disciplinar contra o jogador, considerando que o atleta do Cruzeiro cometeu infração ao regulamento da competição por "faltar com respeito e agir de maneira ofensiva" e "realizar manifestações difamatórias". Assim, Moreno tem até esta quinta-feira (17) para montar uma defesa.

A declaração ocorreu depois que Ministério da Saúde do Brasil confirmou 52 contaminados pelo novo coronavírus na competição, sendo 33 jogadores e membros das delegações e 19 prestadores de serviços. Vale ressaltar que a próximo confronto da Bolívia, agora com desfalque do centroavante, será nesta sexta-feira (18) contra o Chile, às 18h, na Arena Pantanal.

Confira nota de Marcelo Moreno

"Muito respeitosamente quero me expressar a opinião pública sobre as mais recentes declarações divulgadas sobre mim por meio das minhas redes sociais, com a intenção de esclarecer e contextualizar o ocorrido.

O que foi expressado na publicação da minha conta no Instagram não foi uma declaração textual que dei pessoalmente, razão pela qual não foi minha intenção gerar polêmica, ofender ou questionar, a Confederação Sul-Americana de Futebol, nem suas autoridades.

Lamentavelmente, minha preocupação pela situação do meu contágio de Covid-19, que me impediu de jogar com minha querida seleção boliviana na estreia da Copa América 2021 e pela pandemia em geral que nos afeta a todos, foi interpretada de maneira incorreta por quem é encarregado de realizar minhas comunicações públicas.

Tem sido dias muito difíceis para todos e com muita pressão a partir dos jogos da Eliminatória, e dentro deste cenário ocorreu tudo isso.

Entendo que a Conmebol tem feito um esforço por organizar a Copa América para manter a competitividade e o rendimento esportivo das seleções, visando o Mundial, enquanto a mesma situação da pandemia nos gera situações que são complicadas para relevar.

Nada mais me fazia sonhar que seguir jogando pela Verde na Copa América, depois de todo o esforço que fizemos em nosso time para nos superar e demonstrar que podemos ser competitivos, mas ao chegar ao Brasil meu teste deu positivo. Agora, a doença não me permite ter certeza do tempo de retorno.

A todas as pessoas que tem se sentido ofendidas pelo ocorrido, pelo bem da minha querida seleção e de todas as pessoas que amam o futebol, espero que minhas palavras sirvam para trazer tranquilidade e que o torneio continue oferecendo alegrias em meio a momentos adversos que estamos vivendo".