Marcelo Chamusca reclama da arbitragem, mas valoriza atuação do Floresta contra o Fortaleza

O Floresta conheceu sua primeira derrota no Campeonato Cearense após 4 rodadas, ao perder por 1 a 0 para o Fortaleza no sábado (1), no Presidente Vargas. O Verdão se manteve com 5 pontos e buscará a classificação para as quartas na última rodada da 1ª Fase.

O técnico Marcelo Chamusca reclamou da arbitragem, mais precisamente do gol válidado para o Fortaleza, que segundo ele foi irregular, por falta em Furlan, mas elogiou a atuação de sua equipe.

"E a observação que eu tenho para fazer em relação à arbitragem, eu acho que o gol do Fortaleza foi irregular, o nosso atleta Furlan recebeu uma carga, que deveria ser marcada a falta ali. Mas a gente que está no futebol há muito tempo, erro de arbitragem acontece."

Legenda: O Floresta foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 pelo Campeonato Cearense Foto: KID JUNIOR / SVM

Elogio ao time

Em seguida, o treinador elogiou a atuação do Lobo da Vila, que criou chances para empatar a partida.

"Muito satisfeito pela postura do time, da equipe, perante o jogo. Eu acho que todo o plano de jogo que foi montado, a gente conseguiu transferir para o campo. Os jogadores seguiram ali tudo aquilo que a gente planejou. Eu acho que futebol, claro, não existe justiça, mas a gente merecia um placar melhor, pelo menos um empate, pelo número de situações que a gente criou. O goleiro do Fortaleza trabalhou muito mais do que o nosso durante o jogo."

Sobre as chances de classificação do Floresta, Chamusca projetou o duelo com o Tirol. No dia 8, às 16h30 no Presidente Vargas, pela 5ª e última rodada da 1ª Fase.

"A gente agora tem que pensar no próximo jogo. Começar a recuperar os jogadores, fazer uma boa semana de preparação e pensar no Tirol, que vai ser a decisão para nós no Campeonato", finalizou ele.