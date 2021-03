Marcelo Boeck volta a disputar uma partida pelo Fortaleza após 400 dias e tem bom desempenho

A vitória do Fortaleza sobre o Sampaio Corrêa/MA por 2 a 0, fora de casa, marcou o retorno do goleiro Marcelo Boeck aos gramados. O arqueiro e ídolo tricolor havia disputado sua última partida no dia 28 de janeiro de 2020, pelo Campeonato Cearense, na vitória do Tricolor sobre o Caucaia por 1 a 0.

O retorno de Boeck aos gramados acontece após 403 dias. Ao longo deste período, o arqueiro, que renovou seu contrato com o Fortaleza até o final de 2021, chegou a não ser relacionado para os jogos pelo ex-treinador Rogério Ceni. Porém, após a saída do ex-comandante e às chegadas de Marcelo Chamusca e Enderson Moreira, o goleiro voltou a constar nas relações para as partidas do Leão.

Marcelo Boeck substituiu o titular Felipe Alves, que recebeu férias e se reapresenta junto do elenco ao longo da semana.