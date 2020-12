Marcelo Boeck renova com o Fortaleza até o fim de 2021

Com direito a fumaça branca em rede social, o goleiro Marcelo Boeck comemorou a renovação de vínculo com o Fortaleza Esporte Clube. Agora, o arqueiro herói do acesso à Série B, em 2017, tem contrato até o fim de 2021. A informação foi confirmada pelo apresentador do Globo Esporte/Ceará, Marcos Montenegro.

Legenda: Goleiro postou uma "fumaça branca" no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A situação de Marcelo Boeck no Fortaleza passou por uma série de mudanças de panorama, principalmente após a chegada de Rogério Ceni ao clube. Depois de um primeiro ano de protagonismo, dividido com Felipe Alves, a partir de 2019, após a conquista da Copa do Nordeste, o goleiro perdeu espaço no Tricolor e ficou próximo de sair.

Com a saída de Ceni, Boeck retomou o espaço perdido, apesar de ainda figurar na reserva de Felipe Alves, um dos destaques individuais do Tricolor de Aço. Boeck tem 36 anos e finalizará o novo contrato com 37.